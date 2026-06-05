La próxima entrega del Ariel estará de 90s. Y eso porque la estatuilla de oro, el máximo galardón que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, recaerá en la actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetro Bilbatúa, de 92 y 91 años, respectivamente.

El Ariel de Oro se otorga como reconocimiento a la carrera de gente que ha hecho su vida en el cine, habiendo sido merecedores de él personas como las actrices Silvia Pinal, Jacqueline Andere y Diana Bracho, el actor Ignacio López Tarso y los cineastas Arturo Ripstein y Alfredo Joskowics.

La AMACC, por sus siglas, no ha hecho oficial la fecha y el lugar de la ceremonia, luego de ediciones consecutivas en Jalisco.

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La entrega de la estatuilla aura se da en el marco de la gala donde se reconoce a lo mejor del cine nacional del año inmediato anterior.

Rosita Arenas

Arenas, nacida en Venezuela en 1933, es recordada por ser la manzana de la discordia entre Pedro Infante y Luis Aguilar, dos de las figuras del cine mexicano, en la cinta “¿Qué te ha dado esa mujer”. secuela de “A toda máquina”, protagonizada por ambos cantantes en el papel de agentes motociclistas de tránsito.

En el filme, la actriz era la novia de “Luis Macías”, quien optaba por estar más tiempo con ella que con su compañero y amigo “Pedro Chávez”, lo cual los enemistaba.

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En una escena, cuando ella dice que romperá con su enamorado, “Pedro” celebra en demasía, sin considerar la tristeza de su amigo. Después, las cosas cambian, porque “Marianela” se da cuenta que ha dejado de amar a su novio y desea estar con el otro.

“Me averguenzo de mi misma”, dice su personaje en algún momento.

A finales de los 50, realizó la película que para mucho la elevó a actriz de culto: “La momia azteca”, en la que su personaje descubre ser una doncella prehispánica dedicada a Tezcatlipoca, que es sacrificada por amores prohibidos y enterrada junto con su amante, quien pasa a ser un muerto viviente. La cinta tendría dos secuelas.

Volvió a trabajar con Infante en “Escuela de rateros”, para luego enlistarse con Germán Valdés “Tin Tán” en “Tres lecciones de amor”.

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Dimetrio Bilbatúa

No podría entenderse al documental mexicano sin la presencia de este cineasta nacido en 1935.

Contabiliza más de mil producciones desde ls campaña presidenciale de Adolfo López Mateos, pasando por los Juegos Olímpicos de México 1968, los mundiales de futbol y hasta las místicas tradiciones indígenas como el Carnaval de San Juan Chamula o la Semana Santa de los coras.

Eran sus imágenes las que se pasaban hace décadas en cines antes de la función principal y algunas de ellas fueron utilizadas por varias marcas de artículos y bebidas.

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En 1981, fue galardonado con el Ariel en la categoría de Cortometraje Educativo, Científico o de Divulgación Artística por “El valle sagrado del Urubamba. En 2015 donó su archivo a la Fundación Slim, la cual digitalizó todo su acervo en formato 4k.