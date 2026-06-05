Andrea Legarreta se dio el tiempo necesario para volverse enamorar tras separarse de Erik Rubín, con quien estuvo casada 23 años, y con quien tiene dos hijas Mía y Nina, fueron ellas quienes primero se enteraron de que se había enamorado de Luis Carlos Origel, el sobrino de Pepillo Origel y quien es 20 años menor que ella.

Ella y Luis Carlos se conocían desde hace varios años, Andrea recuerda que un día se le cayó al suelo un papel y él se lo dio, estaban en un centro comercial, ese fue el primer encuentro, de ahí se sumó a un negocio de gimnasios que Legarreta comparte con Erik Rubín; Luis Carlos se hizo amigo tanto de la conductora como de Erik, así pasaron varios años.

Pero algo cambió cuando Andrea ya estaba soltera, su cercanía con Luis Carlos aumentó y de repente bromeaban y coqueteaban, ella le decía que tenía todo lo que a ella le gustaba, pero lástima que fuera más chico que ella.

"Le dije, 'tienes todas las características que a mi me gustan, sin embargo, lástima que estés tan chico porque si no, serías mi novio'"; compartió que a veces le decía a sus hijas 'lástima que esté tan chico para mí y tan grande para ustedes'.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel. Foto: Instagram andrealegarreta

Cuando lo invitó a la boda de la hija de Martha Carrillo, Andrea sintió algo muy especial cuando le pidió a Luis Carlos que le abrochara tres botones de su vestido, cuando él le tocó la espalda, ella tuvo que cubrirse los brazos para que él no se diera cuenta que se había puesto "chinita".

En la boda, durante un momento muy especial, se besaron por primera vez frente a una fogata y teniendo al cerro del Tepozteco como testigo. Desde entonces no se han separado, hablaron de la exclusividad en la relación y Luis Carlos le pidió que fueran novios.

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"Juntos hoy por hoy estamos muy felices, ¿qué va a pasar después?, ¿qué onda con la diferencia de edades?, no lo sé, ya no lo estoy pensando", confesó en charla con Johnny Abraham, en el podcast "Conquista Tu Mundo".

Andrea Legarreta, enamorada de Luis Carlos Origel. Instagram andrealegarreta

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La conductora del programa "Hoy" agregó que su historia con Erik Rubín debió terminar mucho antes, pero ellos lucharon para que no fuera así; sin embargo, cuando ella empezó su romance con Luis Carlos, en octubre de 2025, se lo dijo a Erik como parte de una promesa que se hicieron.

Sus hijas, Mía y Nina lo supieron primero, y ahora, todos están contentos y en paz con esta nueva etapa, en la que tanto Andrea como Erik han encontrado un nuevo amor.

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