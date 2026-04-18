Andrea Legarreta y Erik Rubín se saludaron con un cálido abrazo, ambos aparecieron, por primera vez con sus respectivas parejas en un evento público tras anunciar su separación en febrero de 2023 tras 22 años de casados, y lo hicieron en una ocasión muy especial, la presentación de un sencillo de su hija mayor Mía.

La conductora de "Hoy" llegó muy sonriente y de la mano de Luis Carlos Origel, coach fitness, atleta y conductor, sobrino de Pepillo Origel, con quien Andrea sostiene una romance desde hace meses.

Releace Party con Mía, con motivo de su reciente lanzamiento, llamado "Lento", en el Acuario Imbursa de la Ciudad de México. Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx

Luis Carlos, 21 años menor que Andrea, y amigo de la familia, saludó a Erik y a su novia, Geraldine Zárate, empresaria gastronómica 25 años menor que el cantante, con quien Erik fue captado recientemente en el festival Tecate Pa'l Norte 2026 junto a su hija menor Nina.

Las hijas de Legarreta y Erik Rubín están de acuerdo con que sus padres rehagan sus vidas sentimentales, desde hace años conocen a Luis Carlos Origel, quien en sus redes sociales invitó al público a escuchar el nuevo sencillo de Mía "Lento".

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Luis Carlos Origel invita a escuchar "Lento", el nuevo sencillo de Mía Rubín.

Además de su familia y gente de la prensa, Mía Rubín estuvo acompañada de su novio, el rejoneador mexicano Tarik Othón.

La Releace Party con Mía, se llevó a cabo en el Acuario Imbursa de la Ciudad de México.

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