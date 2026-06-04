La Secretaría de Economía dio a conocer que México ganó un arbitraje internacional ante un organismo del Banco Mundial (BM), iniciado por la empresa de Estados Unidos, Silver Bull Resources, Inc. que en 2023 presentó una reclamación por más de 315 millones de dólares (mdd) en contra del país.

Informó que el pasado 29 de mayo, el Tribunal Arbitral resolvió por unanimidad el caso a favor de México, al rechazar la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo de un proyecto de la empresa minera en la zona de Sierra Mojada, Coahuila.

Además, el Tribunal consideró que no tenía competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull, refirió la dependencia federal en un comunicado.

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La Secretaría de Economía mexicana afirmó que la resolución fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales.

La empresa estadounidense argumentaba que entre 1996 y 2002 adquirió diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, pero desde septiembre de 2019 una cooperativa minera local, con el supuesto apoyo de autoridades locales, frustró el desarrollo de un proyecto minero.

A su vez, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron de forma razonable frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada.

Señaló que las reclamaciones de la empresa estaban prescritas o fuera del alcance del TLCAN y que Silver Bull no contaba con la capacidad técnica y financiera requerida para poner en marcha el proyecto.

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Silver Bull pagará a México gastos y costos del arbitraje

El caso de Silver Bull inició en 2023 al amparo del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.

Sin embargo, el Tribunal determinó que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo en el que podían ser analizados bajo el TLCAN, y ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos del arbitraje.

Actualmente, el laudo se encuentra en revisión para identificar información susceptible de ser protegida, por lo que una vez concluido ese proceso, el laudo será publicado en la página del CIADI.

México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

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