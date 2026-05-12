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La actividad industrial en México disminuyó un 1.3% interanual en marzo, arrastrada por caídas en la construcción y las manufacturas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato fue resultado del descenso anual de la construcción (-6.2%), y de las industrias manufactureras (-1%), pese a los avances de la minería (6%), y de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final (0.2%).
Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) retrocedió en marzo un 0.6% frente a febrero, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.
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La baja mensual se explicó por la contracción de la construcción (-3.3%) y de las manufacturas (-0.2%), aunque la minería avanzó (1.7%) al igual que el sector energético, agua y gas (0.3%).
En el acumulado de enero a marzo, la actividad industrial mexicana cayó un 1.2% frente al mismo periodo de 2025, ante caídas en la manifactura (-2%), la construcción (-0.7%) y en energía, agua y gas (-0.2%), aunque repuntó la minería (2.6%).
Las cifras reflejan el débil arranque de la economía mexicana en 2026, después de que la estimación oportuna del PIB del Inegi mostró un crecimiento anual de un 0.2%, después de cerrar 2025 con un alza del 0.6%.
mcc
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