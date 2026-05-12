La inflación de Estados Unidos subió en abril, en línea con las expectativas del mercado, por las consecuencias de la guerra en Medio Oriente sobre la economía más grande del mundo.

El índice de precios al consumidor subió a 3.8% a 12 meses, por encima del 3.3% de marzo, indicó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). Se trata de la escalada más pronunciada desde mayo de 2023.

La gasolina tiene un gran peso (+28.4% interanual) en este récord en tres años, pero las subidas de precios han sido generalizadas, desde los productos de la canasta del supermercado hasta los alquileres.

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La guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, parece estar en un punto muerto y los precios del petróleo se mantienen ligeramente por encima de 100 dólares el barril.

Un galón (casi 3.8 litros) de gasolina normal cuesta una media de 4.50 dólares en Estados Unidos, frente a los aproximadamente 3 dólares justo antes de la guerra, según el último informe de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

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De cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre, el gobierno de Donald Trump asegura que las perturbaciones económicas son temporales, consciente de la importancia que tiene el poder adquisitivo entre los votantes estadounidenses.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2.8%, dos décimas más que en marzo. *Con información de EFE

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