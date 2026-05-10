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Washington. está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los a causa de la con .

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló hoy a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

"Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración", aseguró Wright.

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Los impuestos federales incluyen gravámenes de 18,3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Los precios de la gasolina en EU se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4,52 dólares por galón este domingo, según datos de la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra con Irán.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y los ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

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Según una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post, el 44% de los adultos en ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del .

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