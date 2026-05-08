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El presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera recibir una respuesta de Irán sobre una propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra "supuestamente esta noche".
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Preguntado si Irán está demorando el proceso, Trump respondió que "pronto lo descubriremos". "Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.
El ejército de Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes el viernes tras intercambiar fuego con fuerzas armadas de Irán en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reportó otro ataque iraní con misiles y drones.
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