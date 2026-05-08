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Con la promesa de llevar la música mexicana a uno de los escenarios deportivos más importantes, confirmó su participación en la inauguración del, donde compartirá escenario con artistas mexicanos como , , y

“Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”, escribió el intérprete de regional mexicano en su cuenta de Instagram.

Será el próximo 11 de junio cuando el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, albergue el espectáculo previo al arranque de la Copa.

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La ceremonia no solo reunirá a figuras de la música mexicana, sino también a invitados internacionales como la cantante sudafricana Tyla, reconocida por temas como “Water” y “Chanel” y el venezolano Danny Ocean.

Además, se espera que algunos de los artistas interpreten canciones vinculadas al torneo. Belinda y Los Ángeles Azules, por ejemplo, colaboran en “Por Ella”, tema incluido en el álbum oficial de la FIFA.

La Federación Internacional también contemplaría realizar ceremonias especiales en los primeros encuentros que se disputarán en México, Canadá y Estados Unidos, además de eventos conmemorativos por el 250 aniversario de Estados Unidos durante los partidos programados en Houston y Filadelfia el próximo 4 de julio, según reportes de The Athletic.

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*En un momento más información.

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