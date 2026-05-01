La cantante mexicana Lila Downs ofrecerá un concierto gratuito para celebrar el Día de las Madres el próximo sábado 16 de mayo en la recién inaugurada Utopía Ceylán, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

Así lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la apertura de dicha Utopía, acompañada por la cantante de temas como Cariñito y La Martiniana.

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“Viene el día de la madre, así que en esta Utopía dejamos el 9 y el 10 porque lamentablemente las mamás hacen de comer para recibir a toda la familia los días 9 y 10 de mayo, pero el 16 de mayo viene Lila Downs a esta Utopía a dar un gran concierto maravilloso, hoy nos vino a visitar, así que vamos a recibir a Lila Downs”, anunció la mandataria.

Aunque hasta ahora no se han dado más detalles del evento, se prevé que el concierto sea a las 19:00 horas.

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afcl