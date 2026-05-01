Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

La Casa Blanca afirmó al Congreso de Estados Unidos, en una carta, que las hostilidades con Irán han "cesado", a pesar de la continua presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en la región.

El mensaje de Trump elude de hecho el plazo legal del 1 de mayo para obtener la aprobación del Congreso para continuar la guerra con Irán. Dicho plazo ya estaba fijado para vencer si los legisladores republicanos, que se muestran complacientes con el presidente, no actuaban.

La carta pone de manifiesto la audaz, aunque legalmente cuestionable, afirmación del poder presidencial que se encuentra en el centro de la guerra de Trump, la cual comenzó sin la aprobación del Congreso hace dos meses.

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Guerra en Irán estaría lejos de haber terminado

En la carta, la Casa Blanca también dejó claro que la guerra podría estar lejos de haber terminado.

“A pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los continuos esfuerzos por lograr una paz duradera, la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, dijo el presidente republicano.

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