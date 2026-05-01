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presentó una nueva propuesta para conversaciones de paz con a través del mediador Paquistán, informó este viernes la prensa estatal iraní.

"La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Paquistán, como mediador en las conversaciones con Estados Unidos", reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin ofrecer detalles del contenido de dicha propuesta.

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