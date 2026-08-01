Apaseo el Alto.- El extesorero del Gobierno Municipal de Apaseo el Alto, Jaime Aguirre Mejía, fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como enriquecimiento ilícito, en agravio de la administración pública.

El exfuncionario municipal presuntamente ocasionó un daño al erario público que supera los 107 millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado informó que a partir de una denuncia, en marzo de 2026, se integró la carpeta de investigación 31695/2026, que permitió advertir posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos municipales.

Agentes de Investigación Criminal, peritos y analistas especializados desarrollaron una estrategia integral basada en entrevistas, análisis patrimoniales, financieros, fiscales, bancarios y contables, así como en diversos dictámenes periciales que permitieron robustecer los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial.

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Al momento, la investigación ha permitido acreditar un perjuicio patrimonial por la cantidad de 107 millones 982 mil 343 pesos, de recursos públicos.

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La Fiscalía General del Estado obtuvo una orden en contra del extesorero, que agentes de Investigación cumplimentaron el 26 de julio de 2026 en San Juan del Río, Querétaro.

El 31 de julio de 2026, el Juez de Control lo vinculó a proceso por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y enriquecimiento ilícito.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso, además de que fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria.

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