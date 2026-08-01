La industria de la belleza nunca se detiene. Mientras una marca se vuelve viral por un ingrediente innovador, otra conquista TikTok con un producto que promete agotarse en cuestión de horas. Entre tantas novedades, descubrir qué realmente vale la pena probar puede convertirse en todo un reto.

Con esa premisa, Ulta Beauty celebró la primera edición de su Press Day, una experiencia inmersiva que reunió a más de 320 invitados, entre medios de comunicación, creadores de contenido y aliados estratégicos, para presentar las novedades que llegarán a sus tiendas durante la segunda mitad de 2026.

Bajo el concepto de Ultaverso, el recorrido reunió a más de 60 marcas de maquillaje, skincare, cuidado del cabello, fragancias y wellness. Entre estaciones interactivas, demostraciones y lanzamientos, fue posible descubrir desde firmas que ya son referentes internacionales hasta otras que apenas comienzan a conquistar el mercado mexicano. Estas fueron algunas de las que más llamaron nuestra atención.

1. Bubble: el skincare que conquistó a la Generación Z

¿Has probado la marca Bubble? Foto: Bubble

Si hay una marca que ha crecido gracias a TikTok, esa es Bubble. Su propuesta apuesta por rutinas sencillas, ingredientes suaves y fórmulas pensadas para fortalecer la barrera de la piel sin complicar el skincare.

Durante el Press Day, Bubble reafirmó por qué se ha convertido en una de las firmas favoritas entre quienes buscan productos efectivos con una imagen fresca y divertida. Sus limpiadores, hidratantes y sérums continúan posicionándose entre los más buscados por quienes están dando sus primeros pasos en el cuidado de la piel.

2. Clinique: un clásico que sigue innovando

La máscara de pestañas de Clinique es uno de los productos atractivos de Ulta Beauty. Foto: Clinique

Aunque lleva décadas formando parte del mundo de la belleza, Clinique demostró que sigue evolucionando.

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Durante la experiencia, la marca presentó algunas de sus novedades enfocadas, entre ellas su máscara de pestañas más voluminizante, ahora en una nueva fórmula a prueba de agua que brinda un volumen intenso, de alto impacto y larga duración. Diseñada para resistir humedad, sudor y manchas.

3. Half Magic: maquillaje para salir de la rutina

Una propuesta de maquillaje que los fans de Euphoria amarán. Foto: Half Magic

Detrás de Half Magic está Donni Davy, la maquillista responsable de algunos de los looks más memorables de la serie Euphoria.

La marca apuesta por el maquillaje como una forma de expresión creativa, con sombras de alto impacto, delineadores vibrantes y acabados brillantes que invitan a experimentar más allá de los colores tradicionales.

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Es una propuesta ideal para quienes disfrutan jugar con el maquillaje y convertirlo en parte de su estilo personal.

4. Peach & Lily: el skincare coreano que sigue conquistando al mundo

El K-Beauty tiene presencia. Foto: Peach & Lily

Hablar de Peach & Lily es hablar de una de las marcas que ayudó a popularizar el concepto de glass skin fuera de Corea.

Sus fórmulas buscan hidratar, iluminar y mejorar la textura de la piel mediante rutinas enfocadas en el equilibrio cutáneo, una filosofía que continúa ganando seguidores entre quienes buscan un acabado saludable y natural.

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5. Orebella: las fragancias creadas por Bella Hadid

Una de las marcas que despertó mayor curiosidad durante el recorrido fue Orebella, la firma de fragancias creada por la modelo Bella Hadid.

Su propuesta rompe con la perfumería tradicional gracias a perfumes bifásicos formulados sin alcohol, diseñados para combinar notas aromáticas con aceites que se funden con la piel. El resultado es una experiencia distinta que apuesta por aromas más personales y sensoriales.

6. Nopalera: lujo inspirado en México

Una marca inspirada en la riqueza de México. Foto: Nopalera

Entre las marcas presentes también destacó Nopalera, una firma que toma al nopal como inspiración para desarrollar productos de cuidado corporal con una identidad profundamente mexicana.

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La marca busca revalorar ingredientes y símbolos nacionales mediante una propuesta contemporánea que combina diseño, bienestar y formulaciones enfocadas en el cuidado de la piel.

Ulta Beauty apuesta por el descubrimiento

Más allá de presentar nuevos productos, el primer Press Day de Ulta Beauty dejó claro hacia dónde se mueve hoy la industria de la belleza: hacia propuestas cada vez más diversas, marcas con identidades propias y experiencias que invitan a descubrir nuevas formas de entender el maquillaje, el skincare, las fragancias y el bienestar.

Con un portafolio que reúne desde firmas virales como Bubble, Half Magic y Starface, hasta nombres consolidados como Clinique, Ulta Beauty continúa ampliando su oferta para acercar al público mexicano algunas de las marcas que hoy están marcando la conversación global en el universo beauty. Y si algo quedó claro durante Ultaverso, es que la próxima marca favorita de tu rutina probablemente ya te está esperando en sus anaqueles.

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