Tradicionalmente, el mercado de las fragancias ha estado dominado por los lanzamientos de las grandes casas de moda, que siguen teniendo un lugar especial en el gusto de millones de personas.

Sin embargo, en los últimos años la llamada perfumería de nicho ha ganado protagonismo impulsada por consumidores que buscan aromas con una identidad más marcada y una conexión emocional con lo que usan, una tendencia que ha favorecido el crecimiento de marcas independientes.

Linda Levy, presidenta de The Fragrance Foundation, ha señalado públicamente que estas marcas han crecido "exponencialmente" y que hoy compiten de tú a tú con las grandes firmas gracias a su capacidad para construir narrativas propias y conectar directamente con los consumidores.

Si eres amante de los perfumes y quieres conocer más sobre de esta tendencia, esto es todo lo que debes saber.

ABC de los perfumes de nicho

Aunque no existe una definición única de lo que constituye un perfume de nicho, algunos creadodres de contenido especializados en perfumería explican el concepto, como es el caso de Mechi Fontalva, perfumista y licenciada en Ciencias Químicas, quien en su cuenta de TikTok indica que este segmento reúne a las marcas que "se alejan conscientemente de las prácticas masivas comerciales" para concentrarse en el núcleo de la creación, es decir, la fragancia y la calidad del producto final, pues el protagonismo recae en el perfumista y su visión artística.

Asimismo, la distribución se transforma, para pasar a ser más selectiva y de producciones limitadas, por lo que llegan principalmente a boutiques especializadas más que a grandes tiendas departamentales. Y, a diferencia de la perfumería comercial, donde el desarrollo suele partir de una estrategia de mercado, muchas creaciones de nicho nacen de una idea, una emoción o un concepto que el perfumista busca transmitir.

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Esa libertad creativa también se refleja en la composición, por lo que es común encontrar acordes menos convencionales, materiales poco habituales o combinaciones que desafían la percepción olfativa y que buscan generar emociones y expresar un punto de vista.

Los perfumes de nicho están entre los favoritos. Foto: Magnific

Perfume de nicho vs. convencional

El influencer autodenominado El Güey de los Perfumes describe en sus plataformas que algunas de las principales diferencias radican en el origen de las marcas. En principio, mientras firmas como Chanel, Dior o Versace desarrollan fragancias como parte de un amplio portafolio de productos de lujo, las casas de perfumería de nicho tienen como actividad principal, y muchas veces exclusiva, la creación de perfumes.

En segundo lugar, los perfumes de diseñador suelen desarrollarse con el respaldo de estudios de mercado y campañas publicitarias orientadas a conquistar al mayor número posible de consumidores, mientras que las casas de nicho cuentan con mayor libertad para experimentar con ingredientes, conceptos y estructuras olfativas menos convencionales, lo que da lugar a aromas más personales y, en ocasiones, desafiantes.

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Esto no significa que sean mejores que los perfumes de diseñador, sino que responden a propuestas distintas y a expectativas diferentes por parte del consumidor.

La elección del perfume es muy personal. Foto: Magnific

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5 perfumes de nicho para esta temporada

Entre los lanzamientos y fragancias que continúan marcando tendencia este año destacan:

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Maison Francis Kurkdjian Kurky. Propuesta gourmand y luminosa que combina notas frutales con almizcles suaves para crear un aroma cálido y contemporáneo. Amouage Purpose 50 Extrait. Una reinterpretación más intensa del original, con sándalo, papiro y especias que aportan profundidad y gran duración. Creed Eladaria. La fragancia floral que mezcla rosa, peonía y notas amaderadas en una composición elegante y versátil. Ex Nihilo Spiky Muse. Sin duda una creación moderna donde la rosa se combina con acordes afrutados y maderas para ofrecer un perfil sofisticado y urbano. Parfums de Marly Castley. Un perfume fresco que une cítricos, especias y maderas aromáticas en una interpretación contemporánea de la perfumería masculina.

Perfumes destacados. Foto: Especial

Perfumería de autor hecha en México: PIAR

El crecimiento de este segmento también abre espacio para nuevas propuestas latinoamericanas. Una de ellas es PIAR, una casa mexicana de perfumería de autor, fundada por María Pilar Martina, quien es de origen argentino. Con el mar como musa, recientemente lanzó su colección en el país con una propuesta que busca diferenciarse al construir cada fragancia a partir de arquetipos de personalidad, en lugar de seguir tendencias olfativas o estudios de mercado.

María Pilar Martina en el lanzamiento de PIAR a finales de mayo de 2026. Foto: Cortesía PIAR

La marca elabora artesanalmente sus extractos de perfume en México con materias primas de origen francés y una concentración de 70% de aceites esenciales, un nivel poco habitual incluso dentro de la perfumería de nicho. De acuerdo con la empresa, esta formulación permite que el aroma evolucione sobre la piel a lo largo del día, revelando distintas facetas de la fragancia.

Su colección inicial está integrada por cinco extractos de perfume. Cada uno está concebido para representar una personalidad distinta mediante combinaciones de ingredientes como sándalo, tabaco, cacao, cuero, coco, whisky o haba tonka:

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N. 001: con el arquetipo de la 'presencia armónica'; "serena pero imposible de ignorar", describe la marca. Es un aroma fresco, suave y elegante, con notas de sándalo, pimienta rosa, tabaco de La Habana, Bergamota y Haba Tonka.

con el arquetipo de la 'presencia armónica'; "serena pero imposible de ignorar", describe la marca. Es un aroma fresco, suave y elegante, con notas de sándalo, pimienta rosa, tabaco de La Habana, Bergamota y Haba Tonka. N. 002: 'la intensidad'. Sofisticado y misterioso, donde el cacao es protagonista. Entre otras notas, destacan mandarina, ámbar, cuero y cedro Virginia.

'la intensidad'. Sofisticado y misterioso, donde el cacao es protagonista. Entre otras notas, destacan mandarina, ámbar, cuero y cedro Virginia. N. 003: 'el temperamento'. Su aroma se construye en equilibrio con cítricos y madera: sándalo, naranja, toronja, pimienta, vetiver y benjuí.

'el temperamento'. Su aroma se construye en equilibrio con cítricos y madera: sándalo, naranja, toronja, pimienta, vetiver y benjuí. N. 004: 'la magnética': poderosa y segura. Con tabaco, coco, rosas y cedro Texas.

'la magnética': poderosa y segura. Con tabaco, coco, rosas y cedro Texas. N. 005: 'la disruptiva'. Es una de las fragancias más intensas: bergamota francesa, mandarina, whisky, cuero, roble y vainilla.

Los perfumes de PIAR son identificados con números e inspirados en un arquetipo. Foto: Cortesía PIAR

Estos perfumes están elaborados en producciones limitadas que forman parte de una propuesta que busca posicionar a nuestro país dentro del creciente mercado internacional. Para más detalles: piarperfumes.com.

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