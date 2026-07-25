Este verano, los bolsos se convierten en un accesorio esencial y la marca Jaime Ibiza lo sabe a la perfección. La firma mexicana ha presentado una colección inspirada en la naturaleza y en la calma de la temporada.

Con diseños que reflejan elegancia, dichas piezas se pueden convertir en protagonistas de tus looks. De Última te presenta todos los detalles del lanzamiento.

¿Cómo es la nueva colección de bolsos de Jaime Ibiza?

La nueva colección de bolsos, mochilas, carteras y cosmetiqueras de Jaime Ibiza lleva por nombre "Instantes"; de acuerdo con la marca, el nombre es una invitación para reconectar con la naturaleza y observar los paisajes veraniegos, incluyendo sus texturas y la calma que los rodea.

Bajo esa idea, Jaime Ibiza señala que vivir el lujo de sus bolsos puede sentirse "más auténtico, más libre y profundamente personal”. Así, las piezas han sido creadas para distintas ocasiones, garantizando funcionalidad y versatilidad.

Particularmente, los diseños recuperan siluetas que evocan la feminidad con trenzados, detalles con cadenas doradas, estampados llamativos y azas delicadas.

La inspiración de esta colección de Jaime Ibiza es la naturaleza y la feminidad. Foto: Cortesía Jaime Ibiza

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¿Qué colores protagonizan esta colección de bolsos de Jaime Ibiza?

Sobre la gama de tonos de los bolsos, la marca detalla que retoma elementos como la tierra, el mar y la vegetación, esto con la intención de aportar carácter a cada pieza y volverlas "icónicas".

¡Hay para todos los gustos! Desde estampados en animal print (leopardo o vaca) para espíritus libres, bases sólidas (en rojos o vinos) para quienes adoran la simpleza, y hasta neutros para el día a día, como el negro y beige.

Y es que, tal como lo indica la firma mexicana, este verano la propuesta es “encontrar belleza en lo cotidiano, viajar ligero, disfrutar el camino y guardar en la memoria aquello que realmente importa”.

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Los bolsos de Jaime Ibiza también integran diseños de animal print de leopardo y de vaca para los espíritus libres. Foto: Cortesía Jaime Ibiza

¿Cuánto cuestan los nuevos bolsos de Jaime Ibiza?

La colección "Instantes" se encuentra disponible tanto en el sitio de Jaime Ibiza como en tiendas físicas; los precios van desde los $900 hasta los $3,690. Toma en cuenta que si adquieres una pieza en línea, el costo podría aumentar por los gastos de envío.

Si quieres sumar nuevos accesorios a tu armario esta temporada, sin duda debes echarle un vistazo a este lanzamiento.

¿Cuál fue tu favorita?

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Este bolso tipo Satchel de Jaime Ibiza tiene un diseño espacioso para guardar todo lo que necesitas. Foto: Cortesía Jaime Ibiza

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