Seguramente conoces la crema Nivea, y si no, te explicamos un poco sobre ella. Es una crema corporal hidratante y su envase de aluminio es muy conocido, aunque ya se vende en distintas presentaciones.

De acuerdo con la página de la marca, su producto es apto para cualquier tipo de piel, no deja sensación grasosa y suaviza las zonas de tu cuerpo más propensas a resecarse: rodillas, codos, pies, manos y labios.

Sin embargo, el uso de esta crema no se limita solo a hidratar el cuerpo, también funciona para limpiar tus bolsos de cuero, piel o vinipiel, al igual que las botas o zapatos de los mismos materiales. Así que, si tu crema ya está por terminarse, no la tires, dale un nuevo uso.

La crema Nivea se puede usar para limpiar las bolsas. Foto: Pixabay

¿Cómo usar la crema Nivea para limpiar tus bolsos?

Es normal que con el uso, tus bolsos pierdan su brillo, por lo que te daremos algunos consejos para darle “vida” a tus bolsos.

Limpia tu bolso

Para que la crema cumpla con lo prometido debes limpiar tu bolso antes de aplicar la crema Nivea, según el sitio El Mueble; hazlo con un tela o paño no tan húmedo. En caso de que tu bolso sea de cuero o piel, se recomienda limpiar con agua tibia y jabón neutro.

Deja secar

Después de la limpieza, deja que tu bolso se seque a la intemperie, pues si tratas de agregar de inmediato la crema puede no dar resultado esperado o, en el peor de los casos, dañar el material.

Unta la crema Nivea

Ahora sí, por fin llegamos al paso tan esperado. Después de que tu bolso esté completamente seco, necesitarás un paño seco y una pequeña cantidad de crema Nivea para esparcir el producto por todo el bolso. Recuerda utilizar poco producto para que absorba sin problema.

Deja que el bolso absorba la crema

Una vez que hayas untado la crema hidratante por toda la pieza, deberás esperar unos 10-15 minutos para que tu bolso de cuero, piel o vinipiel la absorba muy bien.

Da brillo

Pasados los 15 minutos, tu bolso ya está listo para verse como nuevo, lo único que necesitas es un paño de tela seco y frotar el bolso hasta que le salga brillo.

Beneficios de limpiar tus bolsos con crema Nivea

El portal web de Moda madame hace una pequeña recomendación, antes de seguir todos los pasos para limpiar tu bolsa, asegúrate de hacer una prueba, solo para asegurarte de que responderá bien a la crema, si no hay problemas, continúa.

El portal también menciona que al terminar te darás cuenta de que el material tendrá una apariencia suave, más nutrida, cuidada y quedará flexible. De igual manera, oculta las marcas, rozaduras o el uso del tiempo.

Bolsos limpios y brillantes. Foto: Unsplash

¡Ahora sí!, dale un nuevo propósito a la crema Nivea y una nueva vida a todos tus bolsos guardados al regalarles una apariencia más brillosa.

