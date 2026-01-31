Las medias han sido una prenda presente en los armarios desde los años 70. Actualmente, las podemos llevar en una infinidad de diseños, texturas y tonalidades, sin importar la temporada estacional.

En primavera, predominan los acabados translúcidos y de colores pasteles; en otoño gravitamos a los tonos marrones, borgoña y azul índigo. Sin embagro, este invierno la propuesta es diferente.

Si quieres saber cómo integrarlas en tus atuendos, aquí te lo decimos.

¿Qué color de medias son tendencia este invierno?

Las medias siempre son un accesorio indispensable en el guardarropa por la infinidad de combinaciones que nos permiten hacer: debajo de un vestido, con faldas ceñidas, con blazers oversize y hasta en bermudas.

Una de las principales ventajas de llevarlas, además de darle y un toque inesperado al look, es que te protegen contra el frío y te dan libertad de movimiento. De hecho, en el mercado se venden versiones afelpadas o térmicas que por debajo tienen una capa color nude y por encima se traslucen para simular que son las piernas.

Hay muchas maneras de combinarlas, sobre todo si las elijes en estos colores:

Medias vino

Las medias semitransparentes en color vino son una buena opción para el invierno porque proyectan elegancia y sensualidad.

Si no sabes cómo vestirlas, te recomendamos combinarlas con mini vestidos o faldas de tweed, y en cuanto al calzado puedes llevarlas con botas largas de tacón o unos zapatos Mary Jane.

Medias vino. Foto: Instagram @shushu__tong

Medias moradas

El morado es un color frío, por lo que también es apropiado en la época invernal.

Si quieres proyectar una imagen creativa o quieres experimentar con un color vibrante, esta es la mejor opción y en especial cuando las llevas en acabado traslúcido o de encaje.

Medias moradas. Foto: SheIn

Medias verdes

Las medias verdes son otra opción predominante para este invierno. Particularmente, el tono esmeralda le dará una vibra natural y renovada a tus outfits incluso de oficina.

Si te parecen demasiado atrevidas, procura que sean el pop de color en tu atuendo y lúcelas a juego con otros colores como el negro, beige, blanco y gris.

Medias verdes. Foto: instagram @kiiikiii.official

Medias azules

Al igual que el color morado, el azul siempre lo relacionamos con el invierno y esta temporada se llevará en sus gamas índigo, cielo, pastel y marino.

Lo único que te recomendamos es no llevar tus medias con elementos monocromáticos, sino que hagan un contraste para romper con la típica estética fría.

Medias azules. Foto: instagram @jennierubyjan

Medias blancas

Finalmente, las medias blancas de encaje predominarán en los looks de esta temporada por su capacidad para aportar luminosidad y pulcritud.

En este caso, sí puedes llevarlas con accesorios y otras prendas del mismo color porque naturalmente se considera un color elegante.

Medias blancas. Foto: SheIn

