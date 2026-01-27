Volvo Fashion Week México —una de las plataformas más relevantes de moda en el país— confirmó oficialmente las fechas y sede de su próxima edición, consolidando su crecimiento y compromiso con el talento nacional.

Tras una exitosa edición 2025, donde diseñadores emergentes y consolidados compartieron pasarelas, experiencias sensoriales y conversaciones en torno al diseño mexicano, la organización confirmó que este año la plataforma contará con dos ediciones en distintas ciudades del país.

Desfiles de Bernarda y Vardo en la semana de la moda celebrada en octubre de 2025. Foto: Instagram @fashionweekmx

Fecha y sede de la próxima edición de Volvo Fashion Week 2026

La primera cita de este año será en Guadalajara, una ciudad con creciente dinamismo en moda y cultura. Aunque ya lo habían asomado el año pasado, recientemente lo confirmaron en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España.

"En el marco de FITUR, presentamos Volvo Fashion Week Guadalajara, un proyecto que llega a Jalisco con gran entusiasmo y visión de futuro...", expresó Cory Crespo, cofundador de Fashion Week México y presidente de COLOüRS.

¡Confirmado! Guadalajara es el punto de encuentro para celebrar la próxima edición de Volvo Fashion Week México. Foto: Instagram @fashionweekmx

La pasarela se llevará a cabo del 14 al 17 de abril de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para el evento en el occidente del país.

Posteriormente, la plataforma regresará a la Ciudad de México en octubre de 2026, reuniendo nuevamente a la industria del diseño nacional en su sede tradicional.

Estas dos nuevas ediciones reflejan la expansión de Volvo Fashion Week México como un espacio que no solo celebra el diseño, sino que impulsa al talento emergente, genera diálogo creativo y conecta a la moda con nuevas audiencias.

Leer también: Bad Bunny presenta NFL Concho Collection

La edición de Guadalajara permitirá acercar a una comunidad creativa diversa al circuito de moda, integrando talento local y nacional, diseñadores emergentes, propuestas experimentales y proyectos colaborativos que reflejan la identidad y la contemporaneidad del diseño mexicano.

Volvo Fashion Week México 2026 no solo confirma su próxima sede, sino que vuelve a posicionarse como una de las plataformas más influyentes para la moda mexicana, ofreciendo nuevas oportunidades para el talento local y conexiones internacionales dentro de la industria.

El diseñador Alfredo Martínez en el cierre de la edición pasada, que se llevó a cabo en CDMX. Foto: Instagram @fashionweekmx

Un impulso para la moda mexicana

Volvo Fashion Week promueve la diversidad, la creatividad y el diseño con propósito. En ediciones anteriores, la colaboración entre moda y movilidad ha sido parte de su identidad, destacando el rol de Volvo Car México en la promoción de diseño responsable y visión de futuro.

Más allá de las pasarelas tradicionales, esta plataforma ha ofrecido experiencias que invitan a reflexionar sobre la moda como herramienta de transformación social y cultural, donde se exploran no solo tendencias estéticas, sino también temas como sustentabilidad, innovación y producción ética.

Leer también: 6 tendencias que definieron la Semana de la Moda masculina de París

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters