La Semana de la Moda Masculina de París confirmó algo: el menswear vive uno de sus momentos más poderosos. Las casas de moda apostaron por discursos más emocionales, siluetas contundentes y una estética que oscila entre lo político, lo romántico y lo brutalmente elegante. Estas son las seis tendencias clave que marcaron las pasarelas de Otoño-Invierno 2026.

1. Sastrería exagerada y hombros dominantes

El traje dejó de ser discreto. En París vimos siluetas amplificadas, hombros marcados y proporciones casi arquitectónicas. Casas como Dior Men, Saint Laurent y Louis Vuitton apostaron por sacos oversized, pantalones de pinzas anchas y líneas que imponen presencia. La masculinidad se presenta fuerte, segura y sin intención de pasar desapercibida.

París habló y estas casas marcaron el rumbo del menswear. Foto: Dior, Saint Laurent

2. El negro absoluto como lenguaje de poder

Más que un color, el negro fue un manifiesto. Total looks sobrios, profundos y sin concesiones dominaron varias colecciones. Rick Owens y Yohji Yamamoto demostraron que el negro sigue siendo sinónimo de elegancia extrema, misterio y autoridad visual, especialmente cuando se combina con texturas mate, cuero o lana.

París dictó sentencia: así se vestirá el hombre en Otoño-Invierno 2026. Foto: Louis Vuitton, Yohji Yamamoto Official,

3. Masculinidad política y emocional

Aquí entra con fuerza Willy Chavarría, quien volvió a usar la moda como discurso social. Silencios, miradas, cuerpos diversos y prendas que hablan de identidad, migración y comunidad. Esta tendencia también se reflejó en otras casas que apostaron por una moda masculina más vulnerable, más humana y más real, donde la emoción pesa tanto como el diseño.

De Willy Chavarria a las grandes maisons: las claves del menswear actual. Foto: Willy Chavarria

4. Capas, capas y más capas

El layering fue protagonista. Abrigos largos sobre trajes, capas, bufandas gigantes y superposición de prendas que construyen volumen y narrativa. Dries Van Noten, por ejemplo, demostró que vestirse en invierno es un ejercicio creativo donde cada capa suma intención y carácter.

La semana de la moda masculina dejó claro una cosa: el minimalismo quedó atrás. Foto: Dries Van Noten

5. Texturas ricas y materiales protagonistas

La moda masculina apostó fuerte por lo sensorial. Lana gruesa, terciopelo, cuero, tejidos técnicos y acabados artesanales dominaron las colecciones. El mensaje es claro: la textura importa tanto como la forma, y el lujo se siente antes de verse.

Texturas, las tendencias que dominaron París. Foto: Dries Van Noten

6. Elegancia relajada (pero muy pensada)

Muchas casas propusieron looks más fluidos y menos rígidos. Pantalones amplios, abrigos envolventes y prendas que permiten movimiento sin perder sofisticación. Una elegancia moderna que entiende el ritmo de la vida actual sin renunciar al diseño.

París Fashion Week Men’s explicó el futuro del lujo. Foto: Saint Laurent

La Paris Fashion Week Men’s otoño-invierno 2026 dejó claro que la moda masculina ya no se limita a vestir cuerpos, sino a contar historias. Entre sastrería extrema, discursos políticos y una estética poderosa, París volvió a marcar el rumbo de lo que significa vestir al hombre contemporáneo.

