La Semana de la Moda Masculina de París confirmó algo: el menswear vive uno de sus momentos más poderosos. Las casas de moda apostaron por discursos más emocionales, siluetas contundentes y una estética que oscila entre lo político, lo romántico y lo brutalmente elegante. Estas son las seis tendencias clave que marcaron las pasarelas de Otoño-Invierno 2026.
1. Sastrería exagerada y hombros dominantes
El traje dejó de ser discreto. En París vimos siluetas amplificadas, hombros marcados y proporciones casi arquitectónicas. Casas como Dior Men, Saint Laurent y Louis Vuitton apostaron por sacos oversized, pantalones de pinzas anchas y líneas que imponen presencia. La masculinidad se presenta fuerte, segura y sin intención de pasar desapercibida.
2. El negro absoluto como lenguaje de poder
Más que un color, el negro fue un manifiesto. Total looks sobrios, profundos y sin concesiones dominaron varias colecciones. Rick Owens y Yohji Yamamoto demostraron que el negro sigue siendo sinónimo de elegancia extrema, misterio y autoridad visual, especialmente cuando se combina con texturas mate, cuero o lana.
3. Masculinidad política y emocional
Aquí entra con fuerza Willy Chavarría, quien volvió a usar la moda como discurso social. Silencios, miradas, cuerpos diversos y prendas que hablan de identidad, migración y comunidad. Esta tendencia también se reflejó en otras casas que apostaron por una moda masculina más vulnerable, más humana y más real, donde la emoción pesa tanto como el diseño.
4. Capas, capas y más capas
El layering fue protagonista. Abrigos largos sobre trajes, capas, bufandas gigantes y superposición de prendas que construyen volumen y narrativa. Dries Van Noten, por ejemplo, demostró que vestirse en invierno es un ejercicio creativo donde cada capa suma intención y carácter.
5. Texturas ricas y materiales protagonistas
La moda masculina apostó fuerte por lo sensorial. Lana gruesa, terciopelo, cuero, tejidos técnicos y acabados artesanales dominaron las colecciones. El mensaje es claro: la textura importa tanto como la forma, y el lujo se siente antes de verse.
6. Elegancia relajada (pero muy pensada)
Muchas casas propusieron looks más fluidos y menos rígidos. Pantalones amplios, abrigos envolventes y prendas que permiten movimiento sin perder sofisticación. Una elegancia moderna que entiende el ritmo de la vida actual sin renunciar al diseño.
La Paris Fashion Week Men’s otoño-invierno 2026 dejó claro que la moda masculina ya no se limita a vestir cuerpos, sino a contar historias. Entre sastrería extrema, discursos políticos y una estética poderosa, París volvió a marcar el rumbo de lo que significa vestir al hombre contemporáneo.
