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Pinotepa. - Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, fue asesinada la tarde de este viernes en la colonia El Porvenir, en Pinotepa Nacional. En lo que va del 2026, van 35 muertes violentas de mujeres en Oaxaca.
La víctima fue asesinada con disparos de arma de fuego durante la tarde de este viernes 12 de junio, los hechos se registraron en la calle 23a sur y la 11a poniente en la colonia El Porvenir del municipio de Pinotepa Nacional, ubicado en la Costa de Oaxaca.
Tras el suceso, el área fue acordonada y arribó el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para realizar el levantamiento del cuerpo y enseguida la necropsia correspondiente.
“Con profunda tristeza y consternación lamentamos el asesinato de nuestra compañera Isela Lizbeth González López. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, amistades y seres queridos en este momento de dolor”, lamentó la dirección Estatal Ejecutiva del del PRD.
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Hasta la mañana de este sábado, las autoridades no han informado mayores detalles sobre el asesinato, tampoco hay alguna persona detenida por los hechos.
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En los últimos cinco días han sido asesinadas tres mujeres en distintos municipios de Oaxaca. Durante la tarde de este lunes 09 de mayo, Eloina C., de más de 65 años, fue asesinada a dos cuadras del palacio municipal de Putla de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca; Durante la madrugada del día miércoles 10 de mayo, María de Jesús fue hallada sin vida y con signos de violencia extrema detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional en la colonia Vixhana, en Santo Domingo Tehuantepec.
Y este viernes, fue asesinada con arma de fuego Isela Lizbeth González López, en Pinotepa Nacional.
Con este feminicidio, el Grupo de Estudios para la Mujer “Rosario Castellanos” reporta 35 mujeres asesinadas con muertes violentas, siendo el Istmo de Tehuantepec y Costa, las regiones más violentas para las mujeres en Oaxaca.
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