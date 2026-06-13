Uno de los presuntos implicados en el atentado contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca.

También se aseguró la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para cometer el ataque y emprender la huida.

El 11 de junio de 2026, el edil y un funcionario municipal fueron atacados con disparos de armas de fuego y resultaron con lesiones que no pusieron en riesgo su vida. El atentado ocurrió sobre la avenida Hidalgo en el Barrio Arriba de esta población de la Sierra Sur de Oaxaca.

Lee también Sección 22 del SNTE decide continuar con huelga nacional de la CNTE; mantendrá plantón en zócalo de Oaxaca

También se aseguró la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para cometer el ataque y emprender la huida. | Foto: Especial.

La captura del imputado se sustentó, entre otros actos de investigación, en el señalamiento directo de testigos presenciales de los hechos ocurridos en calles de esa población el pasado jueves 11 de junio.

En un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca informó que mantiene bajo resguardo el vehículo asegurado y al detenido a disposición del Ministerio Público.

[Publicidad]

Y agregó que continúan las investigaciones ministeriales para localizar y detener al segundo participante de este ataque, así como para rastrear e identificar a quien o quienes pudieran estar detrás como autores intelectuales.

El detenido quedó a disposición del ministerio público para resolver su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr