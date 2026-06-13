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Huajuapan de León. – La mañana de este sábado fue asesinado con disparos de arma de fuego Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. Hace unas semanas sufrió un asalto en la carretera.
De acuerdo a las primeras versiones, el asesinato se ejecutó al interior del domicilio del edil, cuando un grupo de hombres armados llegaron a cometer el crimen, alrededor de las 8:00 horas de la mañana de este sábado 13 de junio.
Joel Ángel Bravo tenía 53 años y era el edil de San Miguel Amatitlán por el Partido Acción Nacional (PAN). En 2024, participó en la contienda electoral como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya se iniciaron los trabajos de investigación ministeriales y periciales tras la agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del presidente municipal de San Miguel Amatitlán.
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“La Fiscalía General del Estado asume con rigor técnico y científico el desarrollo de las indagatorias, sumando la inteligencia operativa interinstitucional para esclarecer la mecánica del ataque, identificar a los autores materiales e intelectuales y garantizar la estricta aplicación de la ley para evitar la impunidad en este homicidio”, comunicó la Fiscalía.
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El pasado 22 de mayo, el presidente municipal Joel Bravo fue víctima de un presunto asalto carretero reportado en la carretera a Acatlán- Oaxaca, en inmediaciones del municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla.
El edil iba conduciendo una camioneta acompañado de tres miembros de su equipo de trabajo, cuando fue emboscado por desconocidos, quienes lo obligaron a descender y lo despojaron de sus pertenencias.
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