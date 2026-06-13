Culiacán. - En las ciudades de Culiacán y Mazatlán se reportaron los asesinatos de dos personas y la privación de la libertad de un hombre cerca de una plaza comercial. Una de las víctimas que perdió la vida es una mujer de nombre Paola “N”, cuyo cuerpo quedó tendido cerca de una escuela secundaria.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de una persona del sexo femenino lesionada por disparos de arma de fuego sobre la calle Municipio Libre del fraccionamiento Barrancos, muy cerca de la escuela Secundaria Técnica Número 75.

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El personal militar y las policías estatal y municipal acompañados por una ambulancia de la Cruz Roja fueron desplazados a dicho lugar, por lo que los paramédicos al revisar el cuerpo de la mujer determinaron que ésta no presentaba signos vitales.

Sobre la calle José María Canizales, en el centro de la ciudad de Mazatlán, fue localizado un hombre de aspecto joven atacado a balazos por dos personas que viajaban en una motocicleta, por lo que al acudir a prestarle auxilio los paramédicos determinaron que éste había fallecido a causa de las heridas de bala.

Una persona del sexo femenino fue lesionada sobre la calle Municipio Libre del fraccionamiento Barrancos. Foto: Especial

Los datos que fueron aportados son en relación a que la víctima caminaba en forma tranquila por el centro del puerto de Mazatlán cuando dos personas que viajaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones y al verla caer herida se alejaron del lugar.

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Un grupo armado interceptó a una persona del sexo masculino cerca de una tienda de conveniencia que se encuentra en la plaza Patio, a un costado de la carretera México-Nogales, a la salida de la ciudad de Mazatlán, sin que se conozca su identidad.

Los datos recabados sobre este hecho señalan que varios hombres armados que viajaban en dos camionetas, una de ellas una Ram de modelo reciente de color blanco, luego de interceptarlo lo obligaron a subir a dicha unidad y huyeron rápidamente del lugar.

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Ataques a balazos dejan 5 hombres heridos

En dos ataques con armas automáticas en sectores distintos, cinco personas del sexo masculino resultaron heridos, tres de ellos se encontraban dentro de una vivienda en la colonia Loma de Rodrigara, en la parte norte de la ciudad.

A través de una llamada a las líneas de auxilio se notificó a las autoridades de seguridad pública y a los cuerpos de auxilio sobre tres personas atacadas a balazos en una casa de la calle Noria, en Loma de Rodrigara, por lo que personal de la Cruz Roja les brindó ayuda y los traslado a hospitales.

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Las autoridades no han dado a conocer cómo sucedieron los hechos ni las identidades de los lesionados, solo se conoce que se trata de tres hombres encontrados con heridas de bala en una vivienda de dicho sector de la ciudad.

En un segundo hecho que tuvo lugar en la colonia Renato Vega, en Culiacán, dos masculinos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital por presentar lesiones de armas de fuego.

Los vecinos de la calle Mina Real fueron los que alertaron a las autoridades de seguridad sobre continuas detonaciones de armas de fuego y personas heridas, sin que se conozca las identidades de las víctimas.

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