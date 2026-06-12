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Culiacán, Sin.- La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que se tiene un registro de tres mil familias que por diversas causas se han convertido en desplazados, sin embargo, se tienen registros que muchas de ellas, por voluntad propia, han comenzado a retornar a sus lugares de origen en Badiraguato, San Ignacio y Culiacán.
Señaló que se están coordinando con los ayuntamientos para brindarles apoyo y asistencia a las familias que han emprendido el retorno a sus hogares, para que estos se mantengan en sus lugares de origen y conserven sus patrimonios.
Indicó que los reportes que conoce, es que, en Badiraguato y San Ignacio, el retorno de familias desplazadas se deriva a que ya se tienen las condiciones necesarias para que esto suceda, como es el caso de las zonas altas del municipio de Culiacán.
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La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, comentó que cuenta con un padrón de tres mil familias que se han visto desplazadas en todo el estado, las cuales reciben ayuda, con despensas y en cuestiones económicas y educativas para sus hijos.
Bonilla Valverde manifestó que a través del sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo se lleva un registro y se atiende a las familias que por diversas causas se han visto obligadas abandonar sus hogares, una vez que perciben que hay condiciones para su retornó, estos lo realizan.
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aov/cr
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