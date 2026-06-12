Las movilizaciones del magisterio continúan en diferentes estados del país como parte de una jornada nacional de protesta impulsada por docentes que exigen modificaciones al sistema pensionario y mejoras en los servicios de salud para los derechohabientes del ISSSTE.

Baja California Sur

Integrantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron este viernes bloqueos intermitentes en dos de los principales accesos carreteros de La Paz, Baja California Sur, como parte de las movilizaciones que mantienen para exigir mejoras en los servicios del ISSSTE y cambios al sistema de pensiones.

Las protestas se desarrollaron en la zona conocida como Cola de Ballena, en la salida hacia el Aeropuerto Internacional de La Paz y la carretera al norte del estado, así como en el filtro carretero de Calafia, en la salida hacia el sur de la entidad.

Los docentes permitían el paso de vehículos por intervalos y posteriormente reanudaban los cierres temporales, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en ambos puntos.

Las movilizaciones del magisterio en Baja California Sur forman parte de una jornada nacional de protesta impulsada por docentes que exigen modificaciones al sistema pensionario y mejoras en los servicios de salud para los derechohabientes del ISSSTE.

Foto: Especial

Chiapas

A las 14:00 horas el magisterio de Chiapas levantó el bloqueo que mantenía en las planta de abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Tuxtla Gutiérrez, lo que generó desabasto de combustible en los más de 70 municipios donde hay expendidos, afectando a miles de ciudadanos.

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Voceros de la sección 7 del SNTE-CNTE dieron a conocer que a las 14:00 horas levantan el bloqueo en las instalaciones de Pemex, después de cuatro días de protesta.

El portavoz de los maestros informó que no consiguieron acuerdos con el gobierno federal, pero están pendientes de los resolutivos que saldrán después de una reunión que inició esta mañana.

Anunció que a partir de este viernes por la tarde, el plantón hacia la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, pero por lo pronto analizarán qué acciones seguirán para exigir el cumplimiento de sus demandas, como abrogación de la Ley del ISSSTE y jubilación a los 28 y 30 años de servicio.

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Será la Asamblea Estatal determine el rumbo de las protestas y las estrategias que implementará el magisterio chiapaneco para próximos días.

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Los maestros empezaron a concentrarse esta tarde en la plaza central de Tuxtla.

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Más temprano, docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocuparon este viernes la caseta de peaje de la carretera de cuota de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas.

Los maestros afiliados a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cumplen 12 días de paro laboral y de protestas para exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los docentes cobran a los conductores cuotas menores a las establecidas por la concesionaria y el dinero lo utilizarán para el traslado de maestros al plantón en la Ciudad de México.

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En la asamblea estatal permanente, realizada la noche del jueves, acordaron que se retirarán a las dos de la tarde de este viernes de la planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), situada en la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez, que bloquean hace cinco días.

Con información de Óscar Gutiérrez, Fredy Martín Pérez y Gladys Navarro / corresponsales

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