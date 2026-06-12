Culiacán, Sin a 12 de Junio.- En el marco de la fiesta mundialista que invade el país, los familiares de Kevin Ernesto Verdugo Cervantes, un adolescente de 17 años con autismo, apasionado por el futbol y quien lleva 16 meses desaparecido en la ciudad de Mazatlán, volvieron a intensificar su búsqueda y divulgar su caso pendiente de resolver.

La noche del día 27 de febrero del 2025, el adolescente que presenciaba en una cancha deportiva de la colonia Benito Juárez, del puerto de Mazatlán, un juego de futbol, fue privado de su libertad junto con otros aficionados por personas armadas, sin que hasta la fecha la autoridad judicial haya esclarecido su desaparición.

Dado que el adolescente de 17 años de edad era un apasionado por el futbol, en el marco de la celebración de la Copa Mundial de este deporte, familiares y amigos volvieron a recordar su desaparición en las redes sociales y pedirle a la población su ayuda para conocer su paradero.

Leer también Nueva jornada de movilizaciones de los maestros en los estados: realizan bloqueos intermitentes y toman casetas

Según los datos, el dia de su desaparición junto con otras personas que presenciaban un encuentro de futbol, este vestía una sudadera en color azul rey, pantalón de mezclilla y zapatos, por los datos que recopilo su familia, este fue privado de su libertad, junto con otros jóvenes por personas armadas.

Pese a que se interpuso la denuncia por la desaparición de Kevin Ernesto de 17 años de edad, con autismo, a lo largo de los dieciséis mese que han pasado, no se tienen avances en las investigaciones sobre su paradero.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr