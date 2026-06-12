En al menos 12 estados, maestros que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE realizaron bloqueos, marchas y protestas para mostrar que su movimiento no es de “unos pocos”, todo en las horas previas a la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

Las movilizaciones fueron grandes particularmente en los estados de Zacatecas y Morelos, donde lograron reunir a miles de manifestantes.

“No somos unos cuantos ni unos poquitos, como quieren hacer ver… como si unos cuantos no hubiera iniciado la Revolución, como si unos cuantos no hubieran iniciado y ganado que las mujeres pudieran votar, derechos laborales. Siempre todo inició con unos cuantos, pero eso generó grandes cambios”, dijo el coordinador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California, Marco Antonio Pacheco.

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Las consecuencias de 11 días de movilizaciones se empezaban a ver en Chiapas, donde se mantiene un bloqueo a la planta de almacenamiento y distribución de Pemex, lo que ya genera desabasto de combustible en la ciudad.

Además, cerraron la mañana de ayer los accesos al aeropuerto Ángel Albino Corzo y quemaron llantas en la entrada principal. Los manifestantes se retiraron por la tarde.

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En Zacatecas tuvo lugar una de las movilizaciones más grandes. Desde tres puntos de la capital, miles de maestros avanzaron hasta convertirse en una marcha multitudinaria que llegó a la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno.

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Luego se movilizaron a cubrir siete puntos carreteros, donde hicieron un bloqueo total durante 15 minutos y luego permitieron el paso libre a automovilistas y transportistas.

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En Cuernavaca, Morelos, una columna superior a los 15 mil maestros, adheridos al SNTE desfilaron por la avenida Morelos y, tras rodear el primer cuadro de la ciudad, ingresaron al zócalo.

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