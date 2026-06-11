En su día 11 de huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que a partir de agosto se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas, y no solamente con las “cúpulas” del magisterio disidente.

En una pausa por encontrarse con una valla humana que buscaba contener al magisterio disidente sobre Tlalpan en su avance al Estadio Ciudad de México, la CNTE señaló que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no les representa.

"Alfonso Cepeda (líder del SNTE) no nos representa y aún así le dan una senaduría", dijo Elvira Veleces, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

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"En la Coordinadora nos regimos por principios y además las decisiones las tomamos no por vía unilateral. Queremos recalcar que nuestra lucha es pacífica, que salimos a las calles y nuestra lucha es, sobre todo, para visibilizar en este marco del Mundial, la ventana al mundo, que nuestras demandas no han sido atendidas", agregó.

Al asegurar que su gobierno no reprime y que México es un país democrático, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de agosto se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la CNTE, las cuales, no están llevando a ninguna solución.

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“¿A quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales sean de la CNTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México: la consulta va a hacer con ellos directo, sin intermediarios de nadie”, declaró.

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Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la mandataria señaló que tras varias reuniones con integrantes de la CNTE no se ha llegado a un acuerdo y desconoce si los líderes sindicales informan a todos los maestros sobre las propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“Porque estar nada más encerrados, con una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, mejor nos vamos a directo con las maestras y los maestros. (...) Se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas, se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a ser una manifestación hoy. Bueno, ya nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones, vámonos con las maestras y los maestros”, dijo.

En Palacio Nacional, precisó que continuará el diálogo con representaciones sindicales de la CNTE, sin embargo, explicó que todos los docentes del país tienen derecho a conocer las propuestas del gobierno federal, por lo que autoridades visitarán escuela por escuela para definir alternativas y atender sus demandas.

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“Además hablando con muchos maestros y maestros, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción, mejor que decidan y lo que decidan las maestras y los maestros, eso va a ser, pero abajo, directo”, reiteró.

Sheinbaum Pardo consideró que muchos maestros desconocen, por ejemplo, que se abrieron más plazas en Oaxaca o se otorgan apoyos a escuelas, por lo que las reuniones con la CNTE “no nos está llevando a ninguna salida… entonces mejor informamos directo”.

em/apr