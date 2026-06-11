La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistirá este jueves al Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para presenciar la inauguración de la Copa del Mundo, confirmó la Presidencia de la República.

De acuerdo con la información oficial, la mandataria federal se trasladará al complejo deportivo capitalino para acompañar las actividades organizadas con motivo del arranque de la justa mundialista, que tendrá como una de sus sedes a la Ciudad de México.

La confirmación ocurre luego de que se especulara sobre la posibilidad de que la Presidenta siguiera la ceremonia desde Palacio Nacional.

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Presidenta Claudia Sheinbaum asiste al Deportivo Hermanos Galeana en la GAM para ver la inauguración del Mundial 2026 (11/06/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

Sin embargo, Presidencia informó que Sheinbaum encabezará su agenda en el Deportivo Hermanos Galeana, donde se espera la presencia de aficionados y autoridades locales para el inicio de la celebración futbolística.

Sheinbaum vive la fiebre mundialista en la Gustavo A. Madero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió vivir la inauguración de la Copa del Mundo 2026 junto a los aficionados en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, y no en el Estadio Ciudad de México ni en el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, como se había especulado en los últimos días.

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Aunque también circulaban versiones de que observaría el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica desde Palacio Nacional, fue de última hora cuando se confirmó su asistencia al deportivo ubicado al norte de la Ciudad de México.

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Presidenta Claudia Sheinbaum asiste al Deportivo Hermanos Galeana en la GAM para ver la inauguración del Mundial 2026 (11/06/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

A las 11:00 horas decenas de vecinos de colonias aledañas comenzaron a congregarse desde para seguir el debut del Mundial 2026.

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Con camisetas de la Selección Mexicana, banderas, matracas y botanas, familias completas se dan cita en el lugar para disfrutar los 90 minutos del encuentro que marca el arranque del Mundial, México vs Sudáfrica.

Entre porras y ambiente festivo, los asistentes esperan compartir con la mandataria la emoción de una justa mundialista que tiene a la Ciudad de México como una de sus principales sedes.

En tanto, Sheinbaum con la camisa puesta de la Selección Mexicana con el número 26 aprovecha, mientras comienza el partido, para saludar a los simpatizantes, así como para hablar con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano Reynoso.

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