A unos cuántos minutos de que se escuche el silbatazo inicial y el balón ruede por primera vez en la cancha del Estadio CDMX, la FIFA apostó por un show inaugural que reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la música.

A la cabeza del equipo está Shakira, quien interpretará el himno oficial del Mundial 2026, "Dai Dai", junto al artista nigeriano Burna Boy. Le siguen, J Balvin, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Alejandro Fernández, quien interpretará el Himno Nacional Mexicano.

Espectáculos 11:54 AM Shakira canta "Dai Dai" con Burna Boy Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy cantan "Dai Dai", una de las canciones oficiales del Mundial 2026.



Espectáculos 11:50 AM Belinda y los Ángeles Azules prenden el Mundial Tras la participación de Dany Ocean, quien interpretó "Partidazo", suena "Por Ella", el tema de Belinda y Los Ángeles Azules.

Espectáculos 11:48 AM Maná musicaliza el Mundial Maná llega al Estadio Ciudad de México, comienza su show con "Oye, mi amor" uno de sus temas más emblemáticos, Fher Olvera viste una gabardina de piel roja, ad hoc, a uno de los colores de la bandera de México.

Fher Olvera, líder de Maná, en el Estadio Ciudad de México, interpretando "Oye, mi amor". Foto: X

Espectáculos 11:46 AM Lila Downs da la bienvenida al Mundial 2026 "¡Bienvenidos a México"! En la cancha del Estadio Ciudad de México se presenta Lila Downs para dar inicio con una ceremonia ancestral.

Lila Downs en su presentación en el Estadio Ciudad de México. Foto: X

Espectáculos 11:39 AM Famosos se alistan para la inauguración del Mundial Maná, Belinda y Lila Downs ya están listos para participar en la inauguración del Mundial, los cantantes compartieron en sus redes momentos previos al histórico momento. Belinda y Salma Hayek se saludaron previo a la participación de la cantante. La estrella de Hollywood es la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Belinda y Salma Hayek se saludan previo a la participación de la cantante en la inauguración del Mundial. La estrella de Hollywood es la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🎤⚽️

Video: Especial. pic.twitter.com/8d0yxd1SL9 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 11, 2026

Espectáculos 11:19 AM ¿Cuánto dura el show inaugural? El espectáculo comenzará a las 11:30 horas y está programado que termine a las 12:05 horas, y será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo, que esperan el arranque de la primera Copa organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.



Espectáculos 11:20 AM ¿A qué hora es el partido de México vs Sudáfrica? El primer partido del Mundial 2026 será entre México y Sudáfrica, el cual comenzará a las 13: 00 horas, tras el evento inaugural encabezado por la cantante colombiana Shakira.







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