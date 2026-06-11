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A unos cuántos minutos de que se escuche el silbatazo inicial y el balón ruede por primera vez en la cancha del Estadio CDMX, la FIFA apostó por un show inaugural que reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la música.
A la cabeza del equipo está Shakira, quien interpretará el himno oficial del Mundial 2026, "Dai Dai", junto al artista nigeriano Burna Boy. Le siguen, J Balvin, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Alejandro Fernández, quien interpretará el Himno Nacional Mexicano.
Espectáculos 11:54 AM
Shakira canta "Dai Dai" con Burna Boy
Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy cantan "Dai Dai", una de las canciones oficiales del Mundial 2026.
Espectáculos 11:50 AM
Belinda y los Ángeles Azules prenden el Mundial
Tras la participación de Dany Ocean, quien interpretó "Partidazo", suena "Por Ella", el tema de Belinda y Los Ángeles Azules.
Espectáculos 11:48 AM
Maná musicaliza el Mundial
Maná llega al Estadio Ciudad de México, comienza su show con "Oye, mi amor" uno de sus temas más emblemáticos, Fher Olvera viste una gabardina de piel roja, ad hoc, a uno de los colores de la bandera de México.
Espectáculos 11:46 AM
Lila Downs da la bienvenida al Mundial 2026
"¡Bienvenidos a México"! En la cancha del Estadio Ciudad de México se presenta Lila Downs para dar inicio con una ceremonia ancestral.
Espectáculos 11:39 AM
Famosos se alistan para la inauguración del Mundial
Maná, Belinda y Lila Downs ya están listos para participar en la inauguración del Mundial, los cantantes compartieron en sus redes momentos previos al histórico momento. Belinda y Salma Hayek se saludaron previo a la participación de la cantante. La estrella de Hollywood es la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Espectáculos 11:19 AM
¿Cuánto dura el show inaugural?
El espectáculo comenzará a las 11:30 horas y está programado que termine a las 12:05 horas, y será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo, que esperan el arranque de la primera Copa organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
Espectáculos 11:20 AM
¿A qué hora es el partido de México vs Sudáfrica?
El primer partido del Mundial 2026 será entre México y Sudáfrica, el cual comenzará a las 13: 00 horas, tras el evento inaugural encabezado por la cantante colombiana Shakira.
Lee también "¡Estamos listos!", dice Shakira tras semana de ensayos para la inauguración del Mundial en CDMX
Espectáculos 08:07 PM
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?
El evento, considerado como uno de los más importantes del año, será transmitido en vivo por diferentes señales de televisión abierta, streaming y televisión por cable.
- TelevisaUnivision: a través de Canal 5 y Las Estrellas (Canal 2).
- TV Azteca: por la señal del canal 7
- TUDN: Señal deportiva especializada disponible en los principales sistemas de cable.
- ViX / ViX+
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