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Alejandro Fernández está listo pero nervioso porque en pocas horas interpretará el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de México (antes estadio Azteca), donde se inaugurará el Mundial de Futbol.
El cantante un referente del regional mexicano, hijo del ídolo Vicente Fernández, confesó que está muy nervioso por la actuación en la que no solo lo estarán escuchando miles de personas, sino también lo estarán viendo en todo el mundo.
"No va a ser nada fácil estar ahí, que te vean en cámara y en televisión no sé cuántos millones de personas", dijo a su salida del Auditorio Nacional, donde se realizó el festival de conciertos Vibra México, como parte del programa cultural previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Alejandro aprovechó para aclarar un video que se hizo viral hace unos días en el que se observa un color extraño en su garganta, lo que dio de qué hablar en redes sobre las causas de ese aspecto que se dejó ver cuando estaba cantando.
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"El Potrillo" aclaró que se tomó una pastilla de miel previo a su actuación, nada más, y descartó que estuviera enfermo.
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Además de Fernández, Shakira interpretará el nuevo himno denominado "Dai Dai", junto al cantante nigeriano Burna Boy.
A ellos se unirán Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.
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El cartel se completa con el ritmo urbano y de reggaetón del colombiano J Balvin, Ryan Castro, la música del venezolano Danny Ocean y los sonidos de la sudafricana Tyla, quien interpretará el himno de su país.
La unión de estos talentos dará a la ceremonia un sentido de inclusión y diversidad que utilizarán coreografías masivas que representarán la unión de los pueblos de América del Norte y 48 los equipos competidores.
La inauguración será coronada con la presencia de la mexicana Salma Hayek, estrella de Hollywood, quien será la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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Un espectáculo plural para la justa más global de la historia, la primera con 48 selecciones participantes, en un pletórico Estadio Azteca que, con el México-Sudáfrica, podrá presumir de ser el único que ha albergado tres aperturas mundialistas.
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