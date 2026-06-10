La cantante y actriz Alessandra Rosaldo atraviesa el fallecimiento de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido representante artístico que participó en el desarrollo de las carreras de figuras como Lucero, Lupita D’Alessio y la propia integrante de Sentidos Opuestos.

La muerte de Sánchez Rosaldo, quien este julio cumpliría 84 años, ocurrió el pasado lunes. Algunas figuras artísticas expresaron sus condolencias, como Luis Manuel Ávila, intérprete de Junior P.Luche, quien compartió escena con Alessandra en diversos programas y estuvo presente en su boda con Eugenio Derbez.

Durante la presentación de su más reciente proyecto, Riquísimos por cierto, el actor mandó apoyo a su amiga.

“Un abrazo a ella y a su familia, por supuesto. Tuve la ocasión de conocer al señor Rosaldo y siempre fue una persona muy amable. Un abrazo a Ale, por supuesto a Eugenio, a toda la familia Rosaldo, que en estos momentos están pasando por algo complicado, pero sabemos que el tiempo siempre arregla todo”, expresó.

Las tres hijas de Jaime Sánchez Rosaldo optaron por despedirlo de manera discreta a través de sus redes sociales. Mariana Sánchez compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su padre rodeado de palomas acompañada del mensaje: “Vuela alto papá”.

Alessandra, por su parte, no ha emitido ninguna declaración pública. No obstante, desde la cuenta oficial de Sentidos Opuestos se publicó un mensaje en memoria del representante artístico que a su vez ella compartió.

“Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”, señala la publicación.

El último adiós a Jaime Sánchez Rosaldo se llevó a cabo ayer en una funeraria ubicada en la zona de Cuajimalpa, donde familiares y amigos cercanos se reunieron para acompañar a la familia y despedir al hombre que, durante años, impulsó la carrera de diversos artistas mexicanos.