Jaime Sánchez Rosaldo, padre de la cantante Alessandra Rosaldo y reconocido productor musical y representante artístico, falleció a los 84 años de edad; de acuerdo con los primeros reportes, la causa habría sido un infarto cardiovascular.

A lo largo de varias décadas, Sánchez Rosaldo construyó una sólida trayectoria dentro de la industria musical mexicana, donde destacó como mánager de importantes intérpretes y como director de sus agencias Star Talent y Arte, desde las cuales contribuyó al desarrollo de numerosas carreras artísticas, como la del grupo Sentidos Opuestos, integrado por su hija Alessandra.

El representante tuvo un papel fundamental en la formación del dueto al propiciar el encuentro entre su hija Alessandra Rosaldo, quien entonces trabajaba como corista de Lucero, y el músico Chacho Gaytán. El grupo debutó en 1993 y se convirtió en una de las propuestas más exitosas del pop mexicano de los años noventa.

Alessandra Rosaldo celebró con esta foto el cumpleaños 83 de su padre en julio de 2025.

Además de impulsar la carrera de Sentidos Opuestos, Jaime Sánchez Rosaldo trabajó con algunas de las figuras más populares de la música nacional. Entre los artistas que representó destacan Lucero, Lupita D'Alessio y José María Napoleón, cuyas carreras ayudó a desarrollar y consolidar.

Su experiencia también lo llevó a colaborar con otros talentos como Caló durante los primeros años de la agrupación, así como con Thalía y Paulina Rubio. En una etapa más reciente retomó la representación artística de Ernesto D'Alessio, quien fuera su exyerno.

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La controversia de Jaime Sánchez Rosaldo

Aunque su legado profesional es ampliamente reconocido, los últimos años de su vida estuvieron acompañados de diversas controversias, una de las más mediáticas fue el conflicto que sostuvo con la cantante Dulce, derivado de la cancelación de una gira que ella realizaría junto a José María Napoleón en 2020.

La disputa incluyó señalamientos sobre un adelanto económico que, según la versión de Sánchez Rosaldo, no habría sido reintegrado.

A finales de 2023, la actriz y cantante Elaine Haro presentó denuncias públicas y legales en su contra por presunto acoso, espionaje e intimidación laboral. El productor rechazó las acusaciones y mantuvo su postura hasta el final de su vida.

Jaime Sánchez Rosaldo tenía tres hijas, producto de su matrimonio con la señora Gabriela Barrero: Alessandra, Valeria y Mariana.

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