La final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 fue más que dramática y no decepcionó.

Con una solitaria anotación de Ferran Torres, en el minuto 106, España derrotó a Argentina sobre la cancha del estadio Nueva York/Nueva Jersey.

De manera más que merecida, la selección española conquistó el segundo título en su historia, luego del de Sudáfrica 2010.

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Tras el triunfo en Nueva York/Nueva Jersey, La Roja se robó los reflectores en las redes sociales.

Foto: Vía X.

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Por su parte, con una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, Guillermo Ochoa anunció oficialmente su retiro.

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El histórico portero puso fin a una carrera de más de dos décadas en la que defendió la portería de la Selección Mexicana y dejó huella tanto en la Liga MX como en el fútbol europeo.

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Como era de esperarse, el anuncio provocó una auténtica oleada de reacciones en internet.

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*Con información de Miguel Flores Pineda*

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