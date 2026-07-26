Cultura | 26-07-26 | 05:35 |

La final de lafue más que dramática y no decepcionó.

Con una solitaria anotación de Ferran Torres, en el minuto 106, España derrotó a Argentina sobre la cancha del estadio Nueva York/Nueva Jersey.

De manera más que merecida, la selección española conquistó el segundo título en su historia, luego del de Sudáfrica 2010.

Lee también

Tras el triunfo en Nueva York/Nueva Jersey, La Roja se robó los reflectores en las redes sociales.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Por su parte, con una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, anunció oficialmente su retiro.

[Publicidad]

El histórico portero puso fin a una carrera de más de dos décadas en la que defendió la portería de la Selección Mexicana y dejó huella tanto en la Liga MX como en el fútbol europeo.

Lee también

Como era de esperarse, el anuncio provocó una auténtica oleada de reacciones en internet.

[Publicidad]

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

*Con información de Miguel Flores Pineda*

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]