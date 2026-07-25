La fotógrafa Graciela Iturbide, el pionero del arte callejero Chaz Bojorquez, la artista punk Alice Bag, la filósofa Sayak Valencia y la especialista del LACMA Rita González se darán cita la próxima semana en el Palacio de Bellas Artes para conversar sobre el arte chicano.

Se trata del Encuentro Internacional de Arte Chicanx que se llevará a cabo del 30 de julio al 1 de agosto con una serie de charlas que buscan reflexionar a través de campos como la música, la fotografía, el arte, la poesía, la investigación temas como la identidad en la frontera entre México y Estados Unidos.

Este encuentro es parte del programa público de la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, que abrió puertas en abril en el Palacio de Bellas Artes y desde entonces ha recibido a 260 mil visitantes, indica Joshua Sánchez, curador en jefe del museo.

Lee también "Atala", ópera de Miguel Meneses, vuelve a la vida después de siglo y medio

“Estamos en un periodo en el cual las tensiones migratorias se han ido incrementando, llegando a niveles de violencia con detenciones arbitrarias e ilegales, con grupos policiacos asediando, todo (es) producto de la generación de estereotipos y la demonización de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Frente a ello, de alguna forma contrarrestamos esta narrativa de violencia y como museo reconocemos la importancia de esta comunidad”, reflexiona Sánchez sobre la relevancia de tener presencia chicana en Bellas Artes.

El acceso a los conversatorios es libre de costo. De forma paralela, se llevará a cabo un ciclo de cine en la Cineteca Nacional de Xoco, donde se proyectarán documentales, cortometrajes, cine experimental y materiales históricos realizados entre 1908 y la actualidad. La cita es del 28 de julio al 1 de agosto, con un costo de 70 pesos por función. Consulta el programa completo en museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx/encuentro-internacional-de-arte-chicanx/

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.