La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió, de forma provisional, la entrega de documentos y la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 de las alumnas y los alumnos de primer ingreso a todas sus licenciaturas.

Por medio de un boletín, la Máxima Casa de Estudios argumentó que dicha medida durará hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, presente sus observaciones y recomendaciones.

Agregó que el propósito de dicha medida es garantizar la certeza de las y los aspirantes que aplicaron el examen de admisión, así como la actuación institucional con base en la Legislación Universitaria.

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"La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica", declaró.

Finalmente, dijo que las determinaciones de su Comisión Técnicas las dará a conocer de manera oportuna a través de los medios oficiales de comunicación.

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El pasado 21 de julio, el rector instruyó la integración de una Comisión Técnica y la elaboración de un informe acerca del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1, de forma específica de los resultados de los exámenes aplicados en línea.

En los últimos días, se ha señalado que el puntaje de aciertos se disparó en comparación de los últimos años en carreras con alta demanda como Medicina o Derecho, presuntamente porque estudiantes realizaron el examen en línea con ayuda de inteligencia artificial (IA) y trampas que la UNAM no pudo detectar con eficacia.

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