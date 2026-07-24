Meta abandonó una iniciativa global asumida por las principales empresas para abastecerse únicamente de electricidad que provenga de fuentes renovables, confirmó el viernes el gigante de las redes sociales.

RE100, una iniciativa de la organización británica Climate Group, busca impulsar la acción climática corporativa. Tiene 444 miembros, entre los que se cuentan Apple, Google y Microsoft.

La página web de Climate Group ya no incluye a Meta, matriz de Facebook e Instagram, como uno de sus miembros.

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La noticia fue confirmada primero por Recharge News, un medio especializado en la industria de las energías renovables.

Meta se sumó a ese pacto en 2016, de acuerdo con el archivo en Wayback Machine de la página web de RE100.

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Su salida llega en medio del frenesí por la construcción de centros de datos por las principales empresas tecnológicas para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

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Meta ha cerrado acuerdos para pagar a las empresas de servicios públicos para que pongan en marcha nuevas plantas de energía a gas natural.

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Un portavoz de Meta le dijo a la AFP que la compañía continuará escalando sus inversiones en energías renovables. Además, dijo que dejar el RE100 no cambia su meta de compensar su consumo de electricidad con un 100% de energía limpia.

Pero, según dijo Climate Group a Recharge News, esto ya no es suficiente.

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"Después de varias conversaciones en profundidad entre Meta y Climate Group, Meta se ha retirado de la iniciativa RE100, ya que no cumple con los criterios técnicos debido a las inversiones realizadas en nueva energía de gas", dijo un portavoz de Climate Group.

El gas natural ha sido denominado como un "combustible puente" entre los más contaminantes combustibles fósiles y las energías renovables como la eólica y la solar. Aunque sus emisiones son más bajas, su extracción causa fugas de metano, un poderoso gas de efecto invernadero y su principal componente.

Meta no es la única empresa en dar ese giro. Microsoft firmó el mes pasado un acuerdo con Chevron para el suministro de electricidad con gas natural para un centro de datos en Texas. Google también ha hecho acuerdos similares, según medios.

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gs