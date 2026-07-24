Tuvieron que pasar 19 años desde que los Potros del Atlante disputaron un partido de Primera División como local en el Estadio Azteca. La última vez, fue en la Jornada 17 del Clausura 2007, antes de mudarse a Cancún.

Hoy, están de vuelta y lo han hecho con la misma ilusión de 2014, cuando descendieron y mantuvieron la esperanza de volver a disputar un juego de máximo circuito. Su pueblo no falló al llamado.

Miles de atlantistas, de todas las edades, asistieron al Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a las Águilas del América. "Es hermoso estar de regreso. Atlante es tradición y familia, ahora ya vengo con mis dos hijos, que también le van a los Potros", declaró un fan azulgrana.

La señora Griselda, de 86 años, llega al Estadio Banorte apoyada de su bastón y presume una playera del Atlante. Tal y como lo hacía cuando vivía su esposo; ahora ella encabeza una pequeña caravana de cerca de 10 atlantistas. Todos, con la alegría del tener "al equipo del pueblo" en la Liga MX.

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Tres amigos mandaron a hacer su playera para asistir uniformados. No esconden la alegría como tampoco la tristeza de recordar los 12 años "en la Primera A. La espera fue larga y triste". En la Liga de Expansión ganaron títulos, pero "nada se compara con estar de vuelta".

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Al final, el grito de guerra es el mismo de toda la vida. Atlante, aseguran "siempre fue equipo de Primera División y les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre", retumbó en la explanada de Tlalpan. El desenlace de la porra todos lo conocen, así como todos conocen la tradición de los Potros.

Dirigidos por Miguel Herrera, "un técnico de casa", ilusiona a una afición que asistió a Santa Úrsula con las playeras de Sebastián González, Giancarlo Maldonado, Federico Vilar, Christian Bermúdez. Algunos de más edad portan playeras retro y ya desgastadas por los años que hacen estragos en todo, menos en la ilusión por ver a su equipo pelear en Primera División.

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