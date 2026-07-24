Los nuevos refuerzos de Pumas tienen sed de títulos, advirtió Luciano Herrera. El extremo argentino, junto con el mexicano Víctor Arteaga, fueron presentados como fichajes para el torneo Apertura 2026, donde la obligación de los auriazules será dejar atrás la dolorosa caída que sufrieron en la final del certamen pasado ante Cruz Azul.

De acuerdo a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, “la idea es la misma: buscar, pelear y conseguir ese campeonato… Que nos quedamos tan cerca. Llevará un tiempo para encontrar la manera que 'Tano' quiere que se lleve a cabo, pero creo que vamos bien”.

En su presentación, Luciano Herrera sentenció que “no vino a pasear”. Consciente de lo que representa la playera de Pumas, el futbolista argentino adelantó que desea ganar títulos en el proyecto del estratega Esteban Solari. Su amistad con Keylor Navas, portero y capitán de los auriazules, fue clave para su llegada desde el Newell 's Old Boys de la Primera División de Argentina.

“Sé que es una liga competitiva. La venía siguiendo un poco por la amistad que tengo con Keylor Navas. Me sedujo lo deportivo, y el proyecto que tienen. [...] Estoy siempre agradecido con él por saber que tenía la oportunidad de venir acá”, aseveró Herrera.

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Mientras que Víctor Arteaga celebró el gol que anotó en la victoria de Pumas contra Toluca, durante la Jornada 2 del Apertura 2026. No solo se estrenó como goleador de la escuadra del Pedregal, también marcó por primera vez en la máxima categoría del futbol mexicano.

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“A Pumas nunca se le puede decir que no. Yo sé lo mucho que representa aquí en México. [...] Tengo las cualidades para hacerlo. Hay que hacer este trabajo en equipo, en conjunto ser dinámicos”, aseguró Arteaga.

En el seno auriazul no descartan la posibilidad de que se sumen más refuerzos, además de Cristian Calderón, Sebastián Córdova, Luciano Herrera y Víctor Arteaga. “Estamos tranquilos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Falta muchísimo para el cierre del mercado. [...] Estamos bien. Todos están considerados. Estamos completos”, concluyó el vicepresidente Antonio Sancho.

Pumas suma una derrota ante Pachuca y un triunfo ante Toluca, por lo que momentáneamente ocupa el décimo lugar de la tabla general del Apertura 2026. Su próximo partido será hasta el viernes, 31 de julio, ya que su compromiso más reciente se adelantó para que los "Diablos Rojos" disputen el Campeón de Campeones contra Cruz Azul.

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