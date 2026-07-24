Estados | 24-07-26 | 19:53 |

La Policía Ambiental de Saltillo que se encontraba encadenado al interior de un hoyo, en un nuevo caso de que se vive en Coahuila en los últimos días.

Latomó conocimiento del reporte realizado a través de los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp, en el que precisamente se reportaba a un en un predio ubicado cerca de la calle Santa María, a unas cuadras del bulevar Prolongación Otilio González.

De inmediato, unidades de la Policía Ambiental acudieron al lugar de los hechos, rescatando con vida al ser sintiente, para trasladarlo para recibir atención médica de emergencia.

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Con base en las valoraciones médicas que se le han realizado, el ser sintiente presenta señales de desnutrición, probables daños en abdomen e intestino, así como garrapatas.

La Policía Ambiental elabora el Informe Policial Homologado (IPH), mismo que será turnado a la fiscalía de Coahuila para la conformación de la carpeta de investigación correspondiente y se establezca una acción legal contra quien o quienes resulten responsables de los hechos.

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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que dará seguimiento al caso y aportará los elementos de investigación que sean necesarios para que este hecho no quede impune y se castigue con todo el rigor de la ley.

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cr/JACL

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