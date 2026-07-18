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Progreso, Yuc. - La aparición de una tortuga sin vida en la playa del Malecón de Progreso, provocó la movilización de autoridades y personal especializado para el retiro del ejemplar marino.
Las autoridades señalaron que se trata de una tortuga carey, la cual ya presentaba un proceso de descomposición en las partes blandas de su cuerpo, por lo que se presume que pudo morir mar adentro y ser posteriormente arrastrada por el oleaje hasta la costa.
Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Progreso llegaron al sitio para acordonar el área y evitar que las personas se acercaran al ejemplar.
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Posteriormente, especialistas del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 17 realizaron el levantamiento del cuerpo y señalaron que en los próximos días informarán las causas del deceso del quelonio.
Personal del CETMAR explicó que este tipo de recales ocurre con cierta frecuencia en el litoral yucateco, ya que las corrientes marinas, el viento y el oleaje suelen arrastrar hasta las playas animales que fallecen mar adentro, especialmente durante esta época del año.
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Las autoridades reiteraron el llamado para reportar de inmediato cualquier tortuga marina herida, varada o en situación de riesgo, evitando manipularla para no comprometer su estado de salud.
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JACL/cr
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