Un juez condenó a 70 años de prisión al feminicida Marlon Botas Fuentes, quien asesinó a golpes a su novia, la joven Monserrat Bendimes, un hecho ocurrido en abril del 2021 en el municipio de Boca del Río, zona conurbada del puerto de Veracruz.

Durante la audiencia del juicio oral, el órgano jurisdiccional dictó la resolución judicial, que además incluyó un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos.

Previamente, la autoridad judicial había declarado como culpable a Marlon por el delito de feminicidio, por lo que solo faltaba que se determinara el número de años que pasará en prisión.

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021 en la colonia Casas Tamsa del municipio de Boca del Río, cuando Marlon Botas Fuentes agredió físicamente a la víctima, causándole lesiones que posteriormente provocaron su deceso.

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Las autoridades ministeriales determinaron, desde ese año, que Marlon fue el presunto responsable, sin embargo, el sujeto se dio a la fuga.

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Sus padres Diana “N” y Jorge “N”, fueron detenidos como presuntos partícipes del feminicidio, ya que auxiliaron a su hijo a huir. Posteriormente, salieron libres.

Fue hasta junio de 2022 cuando Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, con lo cual inició su juicio que culminó al ser declarado culpable.

El caso de Monserrat conmocionó a la sociedad veracruzana y obligó a diputados a legislar para castigar a familiares que auxilien a alguien que haya cometido un delito.

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