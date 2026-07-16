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León, Gto.- Ramón Orozco Muñoz y Rubén de la Cruz Martínez fueron consagrados como obispos auxiliares de la Arquidiócesis de León ante más de 4 mil feligreses en el Domo de la Feria de esta ciudad.
Antes, en la Catedral Metropolitana de León se llevó a cabo la ceremonia de Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad de los nuevos pastores, en presencia del nuncio apostólico Joseph Spitieri, y el arzobispo de León, Jaime Calderón.
Frente a 50 obispos y 500 sacerdotes provenientes de distintas partes del país, y más de 4 mil ciudadanos católicos, los nuevos obispos fueron incorporados a su nueva misión pastoral que abarca los municipios de León, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Guanajuato, Silao, Romita, Ocampo y San Felipe.
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En la ceremonia, el arzobispo exhortó a los obispos auxiliares a ejercer su ministerio con humildad, cercanía y vocación de servicio hacia las comunidades que acompañarán.
“A partir de este día toda su vida deberá convertirse en un signo de transparencia, viviendo no solo para ser servidos sino para servir en plenitud", expresó.
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Por primera vez en la historia, la Diócesis de León cuenta con dos obispos auxiliares de manera simultánea, fortaleciendo su capacidad de atención pastoral en la región.
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A la ceremonia también asistieron la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos.
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"Estamos muy contentos y agradecidos de que hoy se sumen a esta ciudad dos obispos. La ciudad cada vez crece más en número de población; ustedes han visto el crecimiento exponencial y es importante justamente esta suma de personas que vienen a trabajar por León y por la gente de León", aseveró la alcaldesa.
En sus redes, la gobernadora deseó éxito a los obispos auxiliares en su nueva encomienda. “Que su ministerio esté guiado por la sabiduría, el diálogo y la cercanía con la gente”.
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dmrr/cr
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