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Las vacaciones de verano son el pretexto ideal para realizar una limpieza profunda, pues se junta con el inicio de la segunda mitad del año, un momento clave para marcar cambios en el hogar.
Además de aprovechar el tiempo libre, esta temporada permite ventilar los espacios, eliminar el polvo acumulado y reorganizar cada habitación para crear un ambiente más cómodo y saludable para toda la familia.
Por este motivo, si buscas renovar tu casa sin gastar demasiado dinero, a continuación te compartimos algunos consejos prácticos para realizar una limpieza profunda de verano que te ayudarán a renovar cada rincón.
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Consejos prácticos para una limpieza profunda de verano
Durante el verano es más sencillo abrir puertas y ventanas para favorecer la circulación del aire y acelerar el secado de las superficies. Además, las altas temperaturas permiten lavar cortinas, alfombras y ropa de cama con mayor facilidad.
- Comienza por eliminar lo que ya no utilizas: Antes de limpiar, revisa cada habitación y separa la ropa, juguetes, utensilios o artículos que ya no necesites. Donar o reciclar estos objetos permitirá liberar espacio y facilitar la organización.
- Limpia de arriba hacia abajo: Para evitar ensuciar nuevamente las superficies, inicia limpiando ventiladores de techo, lámparas, repisas y muebles altos. Después continúa con mesas, escritorios y, por último, los pisos.
- Lava textiles y ropa de cama: El verano es perfecto para lavar cortinas, ropa de cama y hasta alfombras para eliminar la presencia de ácaros.
- Organiza la cocina: Una cocina organizada facilita la preparación de alimentos y en este espacio puedes tomarte el tiempo para limpiar el refrigerador, el horno de microondas y la alacena. No olvides provechar para revisar la despensa y desechar productos caducados.
- Ordena los clósets: Guarda la ropa de la temporada que va a pasar y prepara tus prendas para la lluvia y el otoño. No olvides dejar a la vista unas cuantas piezas ligeras para los días soleados para lo que resta del verano. También, puedes aprovechar el tiempo para clasificar la ropa por colores, tipo de prenda o frecuencia de uso para optimizar el espacio de tu clóset.
- No olvides baños y habitaciones: Realiza una limpieza profunda en lavabos, regaderas, espejos e inodoros. En las habitaciones, aspira debajo de la cama, limpia colchones, sacude muebles y ventila los espacios para disminuir la humedad.
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