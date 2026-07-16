Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras en Puebla y exigió a las autoridades estatales realizar una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el crimen, sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño para sus familiares.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y seres queridos del comunicador, y advirtió que, de acuerdo con información publicada por medios de comunicación, el periodista había recibido amenazas de muerte meses antes de ser asesinado.

Josué Martínez Contreras era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, donde daba cobertura a temas de seguridad, política y asuntos comunitarios en la región poblana. También se desempeñaba como abogado y docente.

Lee también Embajador Lazzeri sostiene reunión con autoridades de ICE; buscan esclarecer la muerte de connacionales en Estados Unidos

El comunicador fue asesinado este jueves en el municipio de San Martín Texmelucan, hecho que generó condenas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos, las cuales demandaron que las autoridades investiguen si el crimen está relacionado con su actividad periodística.

Amnistía Internacional recordó que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y señaló que, con este caso, suman seis periodistas asesinados en lo que va de 2026.

[Publicidad]

La organización reiteró su llamado a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que lleve a cabo una investigación con debida diligencia y garantice justicia para la familia del periodista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov