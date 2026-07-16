Madres buscadoras del Colectivo Una Luz en el Camino aseguraron que la búsqueda de personas desaparecidas en la zona de Tláhuac-Chalco se retomarán el próximo 11 de abril.

Durante un conversatorio realizado este jueves, la buscadora y activista, Jacqueline Palmeros, dijo que las acciones de búsqueda que se realizaron en abril de este año en los límites de Tláhuac con el municipio de Chalco, Estado de México, se harán en un área "complicada" donde no se ha entrado.

"El 11 de agosto se reinician estas búsquedas en la zona de Tláhuac, que es una zona que tampoco había sido rastreada, definitivamente hay mucho trabajo por hacer en la Ciudad de México", dijo.

Leer también Vinculan a proceso a "El Kino" acusado de homicidio en Edomex; es hermano de Nancy Gómez, exalcaldesa morenista de Chicoloapan

El pasado viernes 10 de julio, autoridades del Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informaron a colectivos de buscadoras resultados parciales sobre los casi mil 600 restos óseos hallados en dicha zona limítrofe.

Entre lo encontrado, las autoridades identificaron los restos de 4 personas como los de dos adultos, hombre y mujer, y dos menores de edad.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr