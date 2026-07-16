En el regreso de la Liga MX, Tigres ya posee una marca que ningún club le podrá arrebatar en esta primera jornada del Apertura 2026, luego de la expulsión de Rodrigo Aguirre por cubrirse la boca en una discusión tal como lo dicta la Ley Prestianni.

El segundo partido de la noche de este jueves fue entre los Xolos de Tijuana y los Tigres en el estadio Caliente, donde ya se vivió un momento único para el futbol mexicano.

Ya en el tramo final de la primera parte se desató una pequeña trifulca entre los futbolistas fronterizos y los felinos, la cual no escaló más allá del intercambio de palabras.

Cuando la pelea había terminado, el Búfalo Aguirre se tapó la boca para intercambiar otras palabras con Alejandro Gómez, quien no se había percatado de la acción del futbolista felino. Iván Tona sí vio lo hecho por el de Tigres y de inmediato se lo dijo al árbitro central, para que unos minutos después el silbante expulsara al delantero.

"Tras revisión del VAR, el árbitro central expulsa a Rodrigo Aguirre por taparse la boca intencionalmente mientras discutía con un adversario", publicó la Liga MX en su cuenta de X.