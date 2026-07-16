Culiacán, Sin. - En la cabecera municipal del vecino municipio de Navolato se reportó un intenso operativo aéreo y terrestre desplegado por militares y elementos navales, en el que participan unidades blindadas y helicópteros artillados, uno de ellos, presuntamente descendió cerca de un campo deportivo.

Los datos que se conocen, es que varias unidades oficiales ligeras y artilladas, acompañadas por los modernos Ocelotis, de alto blindaje recorren la colonia Primavera y la zona del antiguo ingenio azucarero, sin que se tenga reporte de confrontaciones armadas entre las fuerzas federales y civiles.

En redes sociales, vecinos de la cabecera municipal de Navolato comentan que uno de los helicópteros de la armada, descendió cerca de un centro deportivo, sin que se conozca si hubo personas detenidas en las acciones que aún continúan.

Lee también Elizabet Montoya alerta por violencia en Sinaloa; denuncia que 173 menores han sido asesinados en los últimos dos años

Ninguna autoridad estatal, municipal o militar a dado a conocer los detalles de estas acciones que han sido desplegadas en el municipio cuya abecera municipal se loaliza a 36 kilómetros al poniente de la capital del estado.

Detenidos tras una persecución

Una persecución que inició con un ataque a balazos contra elementos del Ejército, en los que civiles arrojaron púas de acero al pavimento, originó una movilización frente a Ciudad Universitaria, en la capital del estado que culminó con la detención de tres personas armadas con fusiles automáticos y cargadores.

[Publicidad]

Lee también Asesinan al periodista Josué Martínez en Puebla; atacantes lo ejecutan frente a su madre y su hijo en San Martín Texmelucan

Los hechos iniciaron, cuando personal del ejército desarrollaba labores de vigilancia en torno al Jardín Botánico que se ubica frente a la Ciudad Universitaria, al circular por la avenida Universitarios, casi esquina con la avenida de las Américas fueron atacados por hombres armados que viajaban al parecer en dos vehículos.

El personal militar respondió la agresión y solicitó refuerzos, por lo que personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva se unieron a la persecución, con intercambios de disparos, hasta que en la colonia Ignacio Allende, lograron alcanzar a los ocupantes de un vehículo, los cuales lanzaron púas de acero al pavimento.

[Publicidad]

Las autoridades no han dado a conocer si alguna de las unidades oficiales o particulares que circulaban por esa zona resultaron con daños en sus neumáticos, por los objetos que fueron lanzados al pavimento por el grupo delictivo para evitar ser alcanzados y detenidos.

dmrr