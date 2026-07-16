Pachuca. - El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) reconoció que no cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir los costos del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) asumir parte de los gastos para garantizar su realización.

Durante la sesión ordinaria del Consejo General, encabezada por la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, la secretaria ejecutiva, Dulce Olivia Fosado Martínez, informó que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026 no contempla los recursos necesarios para cubrir las etapas del proceso de selección destinado a ocupar seis plazas vacantes en el organismo electoral.

Explicó que, derivado de estas limitaciones presupuestales, el IEEH notificó desde marzo al INE sobre la imposibilidad de solventar el costo total del concurso, por lo que la autoridad electoral nacional autorizó brindar apoyo económico para llevar a cabo el procedimiento.

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La funcionaria señaló que ambas instituciones formalizarán un convenio con el propósito de garantizar el desarrollo del concurso, el cual incluirá la aplicación y calificación de exámenes de conocimientos, así como evaluaciones psicométricas para las personas interesadas en participar.

Precisó que el proceso permitirá cubrir seis plazas de asistencia técnica: tres en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dos en Sistemas Normativos Pluriculturales y una en Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del instituto.

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Asimismo, se informó que la convocatoria será publicada en las próximas semanas, por lo que las personas interesadas podrán consultar las bases del proceso, el cual se desarrollará bajo los principios de mérito, transparencia, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, señalaron las autoridades electorales.

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